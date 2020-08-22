Лука Дончич установил рекорд франшизы и переписал историю НБА

Дончич стал первым игроком в истории франшизы "Маверикс", который оформил трипл-дабл в матче плей-офф. Кроме того, в возрасте 21 года и 175 дней Дончич стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, набравшим трипл-дабл в игре плей-офф.





Только Мэджик Джонсон (20 лет 238 дней) и Леброн Джеймс (21 год 113 дней) оформляли трипл-даблы в плей-офф в более раннем возрасте.







