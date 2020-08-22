Фотографии девочки, которая якобы пострадала в ДТП с автомобилем ОМОНа, облетели сеть. Как все было на самом деле?

Источник материала: ОНТ

Как отличить ложь от правды? Сегодня порой сложно разобраться, когда речь идёт об эмоциях. Втянут в такое противостояние может быть каждый, как например семья с ребёнком из Гродно, которая якобы оказалась смята броневиком ОМОНа. Яркий заголовок? Если бы история не оказалась фейком. Журналисты разыскали семейную пару.

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