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Фотографии девочки, которая якобы пострадала в ДТП с автомобилем ОМОНа, облетели сеть. Как все было на самом деле?
Источник материала: ОНТ
Как отличить ложь от правды? Сегодня порой сложно разобраться, когда речь идёт об эмоциях. Втянут в такое противостояние может быть каждый, как например семья с ребёнком из Гродно, которая якобы оказалась смята броневиком ОМОНа. Яркий заголовок? Если бы история не оказалась фейком. Журналисты разыскали семейную пару.
Подробнее – в видеоинформации.
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Фотографии девочки, которая якобы пострадала в ДТП с автомобилем ОМОНа, облетели сеть. Как все было на самом деле?
Как отличить ложь от правды? Сегодня порой сложно разобраться, когда речь идёт об эмоциях. Втянут в такое противостояние может быть каждый, как например семья с...
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