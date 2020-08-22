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Зюганов – белорусам: отдавать на растерзание свои завоевания и республику вы не имеете никакого права
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О желании поддержать народ «перед лицом исторических испытаний» официально заявила Коммунистическая партия России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер Компартии России уверен, что выборы Президента в нашей стране состоялись, а массовые беспорядки на белорусских улицах – «это насилие над народом и попытка навязать ему другой выбор». Кроме того, главный удар, который только может нанести стабильности страны – подстрекательство к забастовкам рабочих.
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:
Отдавать на растерзание свои завоевания и республику тем, кто сегодня под диктовку абсолютно чуждых вам интересов пытается навязать порядки Беларуси, которые уничтожат вас как серьезную геополитическую силу в Европе, вы не имеете никакого права.
Участие в конференции приняли лидеры компартий более десятка стран. Все они придерживаются единого мнения: имидж Беларуси как сильного и мирного государства не должен быть испачкан провокаторами. События последних недель эксперты напрямую связывают с желанием альтернативщиков провернуть в нашей стране «цветную революцию».
Геннадий Зюганов:
В резолюции, подписанной по итогам разговора, коммунисты призвали остановиться и не провоцировать хаос извне в Беларуси.
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Зюганов – белорусам: отдавать на растерзание свои завоевания и республику вы не имеете никакого права
Новости Беларуси. О желании поддержать народ «перед лицом исторических испытаний» официально заявила Коммунистическая партия России, сообщили в программе...
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