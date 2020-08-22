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Зюганов – белорусам: отдавать на растерзание свои завоевания и республику вы не имеете никакого права

22.08.2020 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О желании поддержать народ «перед лицом исторических испытаний» официально заявила Коммунистическая партия России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою однозначную позицию в отношении попыток «искусственно раскачать политическую ситуацию в Беларуси» во время международной онлайн-конференции высказал Геннадий Зюганов.

Лидер Компартии России уверен, что выборы Президента в нашей стране состоялись, а массовые беспорядки на белорусских улицах – «это насилие над народом и попытка навязать ему другой выбор». Кроме того, главный удар, который только может нанести стабильности страны – подстрекательство к забастовкам рабочих.

Зюганов – белорусам: отдавать на растерзание свои завоевания и республику вы не имеете никакого права

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:
Вы должны прекрасно понимать, что за этим стоит. Я понимаю, что в политическом плане, конечно, нужны перемены. Но перемены, которые улучшат вашу жизнь, улучшат ваш потенциал, дадут вам возможность нормально жить и развиваться.

Отдавать на растерзание свои завоевания и республику тем, кто сегодня под диктовку абсолютно чуждых вам интересов пытается навязать порядки Беларуси, которые уничтожат вас как серьезную геополитическую силу в Европе, вы не имеете никакого права.

Участие в конференции приняли лидеры компартий более десятка стран. Все они придерживаются единого мнения: имидж Беларуси как сильного и мирного государства не должен быть испачкан провокаторами. События последних недель эксперты напрямую связывают с желанием альтернативщиков провернуть в нашей стране «цветную революцию».

Зюганов – белорусам: отдавать на растерзание свои завоевания и республику вы не имеете никакого права

Геннадий Зюганов:
Сегодня в эпицентре этой борьбы оказалась братская Беларусь. К сожалению, новое поколение в Беларуси до конца не знает то, что происходило, и то, что ее ждет, если они поступятся своими социальными завоеваниями, своей экономикой под давлением, в основном извне, тех кукловодов, которые вершат «цветные революции» последние полсотни лет.

В резолюции, подписанной по итогам разговора, коммунисты призвали остановиться и не провоцировать хаос извне в Беларуси.

Люди в материале: Геннадий Зюганов

 
 
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Новости Беларуси. О желании поддержать народ «перед лицом исторических испытаний» официально заявила Коммунистическая партия России, сообщили в программе...
 
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