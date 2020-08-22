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Какие курсы доллара и евро установили обменники и в каких банках выгоднее всего сдавать валюту
Источник материала: Tut.by
В пятницу заметно
Выше всего курс продажи банком сейчас доллара — 2,67 рубля (Технобанк и Идея Банк), а ниже всего — 2,606 рубля (Белинвестбанк).
Выгоднее всего сейчас сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Идея Банк, Белорусском народном банке — 2,59 рубля.
Самый высокий курс продажи банком сейчас евро — 3,12 рубля (Технобанк и Идея Банк), а ниже всего — 3,066 рубля (Белинвестбанк).
Выгоднее всего сейчас сдавать евро в Абсолютбанке, Идея Банк, Технобанке, Белорусском народном банке — 3,02 рубля.
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В пятницу заметно выросли курсы валют - доллара и евро. При этом во многих обменниках и отделениях банков наблюдалась нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие...
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