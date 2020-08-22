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Какие курсы доллара и евро установили обменники и в каких банках выгоднее всего сдавать валюту

22.08.2020 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу заметно выросли курсы валют — доллара и евро. При этом во многих обменниках и отделениях банков наблюдалась нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком сейчас доллара — 2,67 рубля (Технобанк и Идея Банк), а ниже всего — 2,606 рубля (Белинвестбанк).

Выгоднее всего сейчас сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Идея Банк, Белорусском народном банке — 2,59 рубля.

Самый высокий курс продажи банком сейчас евро — 3,12 рубля (Технобанк и Идея Банк), а ниже всего — 3,066 рубля (Белинвестбанк).

Выгоднее всего сейчас сдавать евро в Абсолютбанке, Идея Банк, Технобанке, Белорусском народном банке — 3,02 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В пятницу заметно выросли курсы валют - доллара и евро. При этом во многих обменниках и отделениях банков наблюдалась нехватка валюты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие...
 
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