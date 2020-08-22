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«Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров
Источник материала: ОНТ
Лидер чемпионата Беларуси по футболу «Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров.
Солигорский клуб в Минске проиграл «Исключи» со счётом — 2:4. Николай Януш у победителей оформил дубль. За «Шахтёр» мячи забивали Игорь Архипов и Игорь Бурко. Действующий чемпион страны брестское «Динамо» проиграло «Белшине» — 1:2. Победный мяч за команду из Бобруйска провёл Леонид Ковель. В ещё одном поединке «Слуцк» проиграл минскому «Динамо» — 1:2.
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Лидер чемпионата Беларуси по футболу «Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров. Солигорский клуб в Минске проиграл «Исключи» со счётом — 2:4. Николай...
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