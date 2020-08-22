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«Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров

22.08.2020 18:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров

Лидер чемпионата Беларуси по футболу «Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров.

Солигорский клуб в Минске проиграл «Исключи» со счётом — 2:4. Николай Януш у победителей оформил дубль. За «Шахтёр» мячи забивали Игорь Архипов и Игорь Бурко. Действующий чемпион страны брестское «Динамо» проиграло «Белшине» — 1:2. Победный мяч за команду из Бобруйска провёл Леонид Ковель. В ещё одном поединке «Слуцк» проиграл минскому «Динамо» — 1:2. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Лидер чемпионата Беларуси по футболу «Шахтёр» потерпел первое поражение за последние 16 туров. Солигорский клуб в Минске проиграл «Исключи» со счётом — 2:4. Николай...
 
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