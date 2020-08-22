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Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

22.08.2020 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни, в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! В Беларуси появилось очередное издание Рады БНР – ну а как прикажете именовать некий «совет», где учительница, занимавшаяся фальсификациями, соседствует со сценаристом, подставляющим коллег? Где вопросами «перадачы улады» собираются со знанием дела заняться музыкант и дизайнер?  

Есть там и персонажи, которым, по-хорошему, одну печень на двоих пора лечить, – они что, дирижировать тут собрались, еще круче Ельцина, что ли?  

Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

Это, безусловно, тот самый выбор того самого белорусского народа, о котором они все бесперечь пекутся. И такое в нашей с вами истории уже было: Рада БНР, исполнительный орган первого всебелорусского съезда, тоже безо всякого разъехавшегося съезда, объявляла себя чем-то значимым.  

А рядом с ними в том же 1917-18 годах активно работала «Польская Рада Минской земли» – на кого работала, надеюсь, понятно.

Этот, прости господи, совет уже успел избрать себе вождей. Себе на голову. Правда, полякам пока беспокоиться не о чем: туда вошли эти, штабные – а они работают в теснейшем контакте с варшавским Нехтой.  

Не забыли взять с собой и коллаборациониста Латушко, начинавшего консулом в Белостоке, а продолжившего карьеру послом в Варшаве.  

Та Рада издала грамоту о собственной власти аккурат в тот день, когда в Минск вошли немцы. И разом прекратили весь этот, как им виделось, восточно-славянский тутэйшы балаган. Однако запомнили: и через двадцать лет попытались окончательно решить сей беспокойный вопрос, кардинально.  

Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

Потом были и верноподданическая телеграмма той Рады кайзеру, и преданное служение той Рады нацистам, и фашизация той Радой «бел-чырвонага-белага сцягу». И трусливое бегство в Америку и Канаду.  

Эта рада еще думает. То ли когда уже снова придут те же немцы. То ли о том, как повторяется история: даже свой рабочий провокатор Малиновский в ней есть, даже «голос страны полицаев» имеется, и даже собственная Власова. Ну, а как обойтись без власовцев в таком деле? Никак.  

Мы ждем, спадарство. Ждем, кому из зарубежных вы первому начнете вылизывать агреман, тут вам придется немало поспорить. Ждем телеграмм низкопоклонства и публичных уверений в собственной готовности.  

Ждем, и когда вы наплюете на всех оставшихся под вашими ногами, объявив, наконец, себя и только себя «законными прадставiцелямi». Так уже было – и судя по всему, так оно и будет.

За одним маленьким исключением: есть, оказывается, кому квалифицировать их деятельность. Генеральный прокурор называется. Как они сами любят говорить, независимый эксперт.  

Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

Так вот: уголовное дело возбуждено. Потому как очевидно: создание и деятельность новой, на нашу голову, Рады направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.  

Мне даже интересно: вот эти, которые в новой Раде,  они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались? Неужто родная история, знакомством с которым они так гордятся, и впрямь ничему не учит?

Андрей Муковозчик: «Они хоть понимают, в какой политически-уголовный блудняк их втянули? Или сами вляпались?»

Ведь все их вожди уже знают, куда именно они свалят потом. Это даже не скрывается. Все – кроме, конечно, «рабочего провокатора», которого в этом польском преферансе по традиции держат за болвана. Уж простите, накипело.  

Люди в материале: Андрей Муковозчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием...
 
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