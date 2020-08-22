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Продукты, которые провоцируют геморрой, назвал врач

22.08.2020 22:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продукты, которые провоцируют геморрой, назвал врач

Врач-колопроктолог, хирург Александр Кочатков в эфире на телеканале «Россия 1» рассказал, какие продукты могут спровоцировать геморрой, пишет РИА «Новости».

Вино, чеснок и острые продукты могут способствовать появлению болезни.

Также причинами возникновения геморроя могут стать нарушение стула, сидячая работа, нарушение тонуса вен, неоднократные роды, подъем тяжестей – эти движения способствуют притоку крови к органам малого таза.

Врач рекомендует включить в рацион клетчатку – отруби, крупы, овощи и фрукты – она нормализуют перистальтику кишечника. Еще нужно регулярно есть свеклу, чернослив, инжир, курагу.

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Врач-колопроктолог, хирург Александр Кочатков в эфире на телеканале «Россия 1» рассказал, какие продукты могут спровоцировать геморрой, пишет РИА «Новости». Вино,...
 
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