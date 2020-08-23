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Беларусь попала под влияние фронтальной системы
Источник материала: Навiны
Утром и днем Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди (кое-где — ливни), местами прогремят грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
Из-за неблагоприятных явлений
Во время грозы спасатели
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Утром и днем Беларусь окажется под влиянием фронтальной системы, смещающейся с запада Европы.
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