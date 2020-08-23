«И всё было бы спокойно, без крови». Зеленский дал ценный совет Лукашенко

Украинский президент Владимир Зеленский дал ценный совет Александру Лукашенко.



Фото пресс-службы президента Украины

В интервью Euronews лидер Украины заявил, что на месте соседа для урегулирования политического кризиса провел бы повторные выборы.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — отметил президент.

По его словам, на повторные выборы пригласил бы всех международных наблюдателей, кто бы только захотел.

«Сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — дал совет Зеленский.

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