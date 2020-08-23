Симптомы ангины: как понять, что у вас именно она

Источник материала: Tut.by

Если у вас не первый день болит горло, легко заподозрить ангину. Но действительно ли неприятные ощущения в гортани — ее главный симптом? Как отличить ангину от других заболеваний и что делать, если это все-таки она? Эти вопросы мы задали врачу-оториноларингологу медцентра «Любимый доктор».

Ольга КарпутьВрач-оториноларинголог второй категории, ведет блог в Instagram Врач-оториноларинголог второй категории,в Instagram

Причины: почему у нас бывает ангина

Ангина появляется в случае удачного стечения обстоятельств для болезнетворных агентов и неудачного — для нас.

— Когда организм испытывает стресс, наш иммунитет снижается. Стрессом может быть что угодно: переохлаждение, перегревание, недосып, недостаточное поступление макро- и микроэлементов, обострение хронических заболеваний и так далее. Если в этот момент где-то рядом присутствует инфекционный агент (вирус, бактерии, грибы), то небные миндалины сдают свои позиции, — поясняет Ольга Карпуть.

По словам врача, горло — наш первый защитный барьер, а миндалины — одни из сильнейших его звеньев.

— Именно воспаление миндалин мы чаще всего называем ангиной, или острым тонзиллитом. Существует и ангина язычной миндалины, располагающейся на корне языка. Острый тонзиллит (ангину) могут также спровоцировать заболевания зубов, особенно на фоне снижения иммунитета.

Какие симптомы у ангины и зависит ли это от ее вида

Боль в горле — это не единственный симптом, который свидетельствует о том, что у вас ангина:

— Это очень частое и распространенное заблуждение! — уверена врач. — Ангина, или острый тонзиллит, всегда воздействует на весь организм. Ее симптомы — слабость, недомогание, боль при глотании, повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, а также возможна боль в ушах или их заложенность.



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Оториноларинголог подчеркивает: огромное значение имеет объективный осмотр, он дает врачу основания для постановки диагноза и определения вида ангины.

— После определения вида ангины (катаральная, фолликулярная, лакунарная) специалист сможет оценить, насколько глубоко инфекционный процесс поразил небные миндалины, и спрогнозировать, как тяжело будет протекать болезнь, — поясняет врач.

Вы сказали, что ангина может быть и от вируса, и от грибка. В чем разница?

— Отличие в возбудителе, в течении болезни, в симптомах, да и в лечении, — перечисляет врач. — Действительно: возбудителем ангины могут быть вирусы, бактерии и грибы. А у каждого из них есть своя «поражающая» способность — вирулентность и контагиозность, то есть «заразительность».

Вирусы составляют основную долю острых тонзиллитов, особенно на начальном этапе. Но наиболее значимый урон нашему здоровью приносят бактериальные ангины, в особенности бета-гемолитический стрептококк группы А. Ольга Карпуть поясняет: это потому, что его эндо- и экзотоксины дают осложнения на сердце, суставы и почки. Грибковые ангины чаще всего диагностируются у иммуносупрессивных людей. К ним относятся те, кто длительно принимает антибиотики, местные гормональные препараты и так далее.

— Впрочем, жалобы при различных видах ангины во многом могут быть схожими, а вот течение болезни, вероятные осложнения, а также лечение будут отличаться.

Теперь очевидно: не при каждой ангине нужен антибиотик. Вирусную он не вылечит, а грибковую усугубит.

Тогда как диагностируют ангину и ее тип?

Обычно диагностирование идет на основе жалоб: боль в горле при глотании, зуд в горле, слабость, повышение температуры до 38 и выше. Также задействуется объективный осмотр (на наличие покраснения небных миндалин, боковоглоточных валиков, налетов на небных миндалинах, увеличение и болезненность шейных лимфатических узлов, болезненность при открывании рта) и делаются лабораторные исследования:

— Например, общий анализ крови дает возможность увидеть воспалительный процесс в организме и помогает определить природу ангины: вирусную или бактериальную. А общий анализ мочи помогает исключить и предупредить осложнения, — рассказывает специалист. — Кроме того, для диагностики типа ангины врачи используют специальные шкалы оценки, назначают мазки из зева на флору и чувствительность к антибиотикам, проводят стрептотест. Все это необходимо для того, чтобы определить возбудителя и назначить верное лечение.



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Определить ангину самостоятельно теоретически возможно, но практически — Ольга Карпуть не советует:

— В каждом течении болезни есть свои нюансы. Если врач быстро определяет, что у вас ангина, то не подумайте, что это так просто. На самом деле это результат накопленного опыта, который позволяет доктору почти мгновенно выдать правильный диагноз.

Может ли ангина быть сопровождением другого заболевания?

Врач говорит, что да:

— Это так называемые вторичные ангины, когда острый тонзиллит является симптомом на фоне основного заболевания. К ним относятся инфекционные заболевания: дифтерия, корь, скарлатина, туляремия, брюшной тиф. Ангины также могут быть предвестниками заболеваний крови (лейкоз, агранулоцитоз).

Как обычно лечат ангину?

— Ангину, или острый тонзиллит, обычно лечат совместно с врачом. В Беларуси лечением на поликлиническом (амбулаторном) этапе занимается терапевт или инфекционист, — поясняет врач. — ЛОР только проводит профилактику и лечит осложнения.

После определения возбудителя ваш лечащий врач подберет соответствующий препарат — противовирусный, противогрибковый или антибиотик.

— Дополнительно назначается местное лечение, — напоминает специалист. — Это полоскание горла (раствором фурацилина, фурасола, хлоргексидина, септомирина). Не всегда хорош народный раствор соли и соды, но если под рукой совсем ничего нет — допустимо. Хотя все-таки живем в век доступности аптек, поэтому домашние средства лучше отложить на черный день.



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Также оториноларинголог рекомендует использовать спреи для горла с антисептическим и обезболивающим действием, а также пастилки для рассасывания.

И главное: что будет, если не лечиться вовремя

Отсутствие адекватного лечения ведет к осложнениям, порой необратимым:

— Вовремя не начатое лечение может способствовать переходу острого тонзиллита в паратонзиллярный абсцесс. В этом случае инфекция из миндалин проникает в окологлоточную клетчатку и может поражать средостение, в котором находятся сердце и легкие. Это состояние потребует серьезного хирургического лечения, — предупреждает врач.

Плюс недостаточная длительность лечения переводит острый процесс в хронический. Вы получите постоянный очаг инфекции в своем организме.

— А неправильно выбранное лечение нанесет непоправимый вред организму, — добавляет специалист. — Если такое случится при бактериальной ангине, повредятся ткани сердца, почек и суставов. Возникающие впоследствии миокардит, ревматоидный артрит, гломерулонефрит — это заболевания, которые приводят к инвалидности.