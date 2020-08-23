Польшу уже достала белорусская пропаганда о военной угрозе с Запада

Источник материала: АФН

Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.

«Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — сказал Щерский, которого цитирует РБК.

По его словам, Польша всегда отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами, а фундамент этого закона — принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

Щерский добавил, что президенты Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) призывают другие государства не ущемлять суверенитет Беларуси.