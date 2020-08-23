Исполнительный директор БФЛА: Девятовский накануне был госпитализирован. Просим воздержаться от комментариев и оценок

- Сейчас очень непростое время для нашей страны, невозможно не переживать. В СМИ появилось очень много комментариев и интерпретаций по поводу Вадима Анатольевича Девятовского. С сожалением мы должны подтвердить, что накануне председатель БФЛА был госпитализирован. В этой связи мы просим всех воздержаться от комментариев и оценок до того момента, когда Вадим Анатольевич пойдет на поправку и сможет лично прокомментировать данную ситуацию. Вся наша команда БФЛА очень переживает и желает скорейшего выздоровления Вадиму Анатольевичу Девятовскому. Все, кто имеет отношение к легкой атлетике, знают его как достойного человека с огромным сердцем и как большого профессионала, — отметила Колосовская в комментарии для провластного телеграм-канала.



