Мнение: «Контрнаступление Александра Лукашенко перспектив не имеет»

Происходящее сейчас в Беларуси называют контрнаступлением Лукашенко. Считается, что Александр Григорьевич обрел уверенность в себе, которую ранее как бы потерял. И вот, не стесняясь в выражениях, он мечет громы и молнии в своих политических противников. В республике возобновились задержания протестующих, правда, теперь они носят больше точечный характер. Выявляются лидеры, в том числе забастовочного движения, задерживаются. Бастующих предупреждают, что они играют с огнем. Лукашенко демонстрирует, что рука не дрогнет, никого он не боится — ни Запада, ни Востока.





По улицам Минска и других городов перемещается автотранспорт с красно-зеленым государственным флагом Беларуси. Митинги сторонников тоже собираются. В разных регионах республики, судя по картинке с мест, их значительно меньше, чем противников Лукашенко. Все это происходит на фоне военных учений на границе со странами ЕС. Последних официальный Минск считает главными виновниками происходящего.





И можно так сказать, что главное решение власти в Минске на сегодня — это уголовное дело против координационного совета оппозиции. Здесь нелишне напомнить, что в состав этой структуры, кроме собственно оппозиции, вошли известные на весь мир правозащитники, предприниматели, представители творческой и научной интеллигенции. В частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экономист Сергей Чалый, известный педагог Евгений Ливянт, профессор, культуролог Юлия Чернявская и другие. Можно рискнуть назвать их цветом белорусской нации. Их Александр Григорьевич называет «черной сотней».





Если надеть на них наручники и отправить в тюрьму, что здесь можно сказать? Как цивилизованный мир будет после всего этого относиться к Лукашенко? Это называется сжечь мосты. Вряд ли такое контрнаступление можно считать успешным. Хотя тактика понятна — ее придумали не сегодня — запугать, вынудить отказаться от поддержки протеста, а еще лучше покаяться и пасть на колени перед единственным легитимным лидером.





Между тем происходящее явно идет вразрез с общей позицией России и ЕС. Как известно, и те и другие призывают белорусов к диалогу. Но как его вести, если одна из сторон конфликта пытается посадить другую в тюрьму? Координационный совет оппозиции был создан как раз для того, чтобы наладить тот самый мирный диалог.





А что же Москва? Россия вернулась к привычной риторике: нельзя допускать внешнего вмешательства в дела суверенного государства, нашего союзника. Причем из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова можно сделать некий вывод, что под этим самым вмешательством подразумеваются исключительно контакты с оппозицией. Пого рил с координационным советом — вмешался. То есть диалог в российском понимании — это значит соглашаться с тем, к чему призывает Лукашенко, то есть прекратить бунтовать и признать его легитимным президентом. Хотя, конечно, можно обвинить и Запад, что он призывает говорить только с оппозицией. Хотя это вопрос спорный.





Как бы то ни было, пока заметно, что белорусы не очень со всем этим согласны. Им по большому счету и лидер не нужен. Есть координация протеста через социальные сети, и поделать с этим Лукашенко ничего не может. Отключение интернета — это коллапс для экономики страны, которая итак находится не в лучшей форме. И главное, что кроме кнута нужен пряник.





Однако так может показаться, что официальному Минску кроме репрессий нечего предложить своему народу.





Любой политтехнолог скажет, что это неверный метод. Да и нет у него этого «пряника». В том все и дело. А если так, то контрнаступление Лукашенко перспектив не имеет, пишет политобозреватель.