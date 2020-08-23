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Врач: ситуация, в которой оказались белорусы, это шоковая травма
23.08.2020 10:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инициатив помощи, в том числе и
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Также есть общая инициатива BY_Help, куда можно обратиться по телефонам или посредством Telegram-канала или же оставить заявку, рассказывает собеседница радио Sputnik, ведущий научный сотрудник лаборатории клинико-эпидемиологических исследований РНПЦ психического здоровья Алина Волченко.
"Там абсолютно понятно, если вы хотите предложить помощь или вы пострадавший и хотите получить помощь, нужно будет ответить на простые вопросы, чтобы подобрать вам подходящего по вашему профилю специалиста, который находится максимально близко и максимально быстро готов оказать вам помощь и поддержку", ― рассказывает Волченко.
Ситуация, в которую попали белорусы, может классифицироваться как
Какими методами можно помочь себе самому или близкому вам человеку справиться с травматическим опытом, слушайте в аудиозаписи беседы.
Напомним, массовые
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Как оказывается помощь белорусам, пострадавшим в протестах, задержанным, вышедшим из ИВС или тем, кто стал свидетелем жесткой реакции силовиков на акции...
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