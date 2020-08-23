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Врач: ситуация, в которой оказались белорусы, это шоковая травма

23.08.2020 10:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Шок и травмы: как можно получить или оказать помощь после протестов

Инициатив помощи, в том числе и медицинской, сейчас много ― как личных, так и организованных, к примеру, МОО "Социальная помощь" оказывает поддержку как самими пострадавшим, так и их близким, работает при этом "очно, заочно, индивидуально, с семьей, с детьми", сообщают создатели инициативы. 

© Photo : Личный архив Александра Жука
Юрист рассказал алгоритм действий для пострадавших от силовиков

Также есть общая инициатива BY_Help, куда можно обратиться по телефонам или посредством Telegram-канала или же оставить заявку, рассказывает собеседница радио Sputnik, ведущий научный сотрудник лаборатории клинико-эпидемиологических исследований РНПЦ психического здоровья Алина Волченко.

"Там абсолютно понятно, если вы хотите предложить помощь или вы пострадавший и хотите получить помощь, нужно будет ответить на простые вопросы, чтобы подобрать вам подходящего по вашему профилю специалиста, который находится максимально близко и максимально быстро готов оказать вам помощь и поддержку", ― рассказывает Волченко.

Ситуация, в которую попали белорусы, может классифицироваться как шоковая травма, причем совсем необязательно провести несколько суток в изоляторе, чтобы ее получить, говорит специалист. "Если кто-то живет на Пушкинской или в центре города и были свидетелями задержаний, этого порой бывает достаточно", добавляет Волченко.

Какими методами можно помочь себе самому или близкому вам человеку справиться с травматическим опытом, слушайте в аудиозаписи беседы.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись правоохранительными органами: они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек. В результате столкновений пострадали несколько сотен человек.

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Теги: Минск
 
 
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Как оказывается помощь белорусам, пострадавшим в протестах, задержанным, вышедшим из ИВС или тем, кто стал свидетелем жесткой реакции силовиков на акции...
 
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