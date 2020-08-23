В белфутболе новая традиция — праздновать гол победным жестом команды Тихановской





"Наша Нива" . Это символические жесты объединенной команды Светланы Тихановской на президентских выборах, пишет





Нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка на тот же манер отметил свой гол, забитый вчера в ворота «Слуцка».







К флешмобу в игре с «Городеей» присоединился Олег Никифоренко, полузащитник брестского «Руха». После результативной атаки он поднял руки с уже узнаваемыми символами, этот момент поймала камера.



