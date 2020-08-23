ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно после вечерней протестной акции задержано несколько человек

23.08.2020 10:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек.

В Гродно после вечерней протестной акции задержано несколько человек
Ирина Новик. Источник: Press Club Belarus

Как сообщает правозащитный сайт «Весна», 22 августа на площади Ленина областного центра прошло два мероприятия. Первое, в поддержку Лукашенко, состоялось днем. Вечером на площади вновь собрались те, кто не согласен с объявленными ЦИК итогами выборов.

Силовики в масках на двух микроавтобусах догнали группу молодых людей, которые уже покинули площадь, и несколько человек затолкали в свой транспорт. Среди задержанных гродненский активист и музыкант Игорь Банцер, а также Максимилиан Кривец, Артур Купшаков, Алексей Паук, Денис Будник, Павел Корольчук.

В этот же день в Гродно была задержана журналистка Hrodna.life Ирина Новик вместе с мужем Анатолием Новиком, когда они снимали митинг в поддержку Лукашенко.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика