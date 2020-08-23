В Гродно после вечерней протестной акции задержано несколько человек

В Гродно после вечерней протестной акции 22 августа задержано несколько человек.



Ирина Новик. Источник: Press Club Belarus

Как сообщает правозащитный сайт «Весна», 22 августа на площади Ленина областного центра прошло два мероприятия. Первое, в поддержку Лукашенко, состоялось днем. Вечером на площади вновь собрались те, кто не согласен с объявленными ЦИК итогами выборов.

Силовики в масках на двух микроавтобусах догнали группу молодых людей, которые уже покинули площадь, и несколько человек затолкали в свой транспорт. Среди задержанных гродненский активист и музыкант Игорь Банцер, а также Максимилиан Кривец, Артур Купшаков, Алексей Паук, Денис Будник, Павел Корольчук.

В этот же день в Гродно была задержана журналистка Hrodna.life Ирина Новик вместе с мужем Анатолием Новиком, когда они снимали митинг в поддержку Лукашенко.