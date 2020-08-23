Ученые обнаружили животных, которые 50 лет считались исчезнувшим видом

Источник материала: ОНТ

Исследователи обнаружили несколько особей сомалийских сенги, также известных как слоновые прыгунчики. Более 50 лет эти животные считались исчезнувшим видом. Небольшие млекопитающие были найдены во время экспедиции в Джибути. Об открытии информирует научный журнал PeerJ.

Слоновые прыгунчики входят в список «25 самых разыскиваемых исчезнувших видов» по версии Global Wildlife Conservation.

В 2019 году исследователи отправились в экспедицию для поисков исчезнувших сомалийских сенги. Хуссейн Раяле из Ассоциации природы Джибути и Стивен Херитэдж из Университета Дьюка в США установили более тысячи ловушек в местах, где могут водиться слоновые прыгунчики. Ученые встретили 12 особей сомалийских сенги. Так были сделаны первые видеозаписи и фотографии ранее считавшихся исчезнувшими животных.



Хуссейн Раяле, один из участников экспедиции, признался , что неоднократно видел слоновых прыгунчиков во время работы в Джибути. Исследователь даже не подозревал, что эти животные считались исчезнувшим видом.

Фото: Steven Heritage / Duke University Lemur Center

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