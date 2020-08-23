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Ученые обнаружили животных, которые 50 лет считались исчезнувшим видом

23.08.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые обнаружили животных, которые 50 лет считались исчезнувшим видом

Исследователи обнаружили несколько особей сомалийских сенги, также известных как слоновые прыгунчики. Более 50 лет эти животные считались исчезнувшим видом. Небольшие млекопитающие были найдены во время экспедиции в Джибути. Об открытии информирует научный журнал PeerJ.

Слоновые прыгунчики входят в список «25 самых разыскиваемых исчезнувших видов» по версии Global Wildlife Conservation.

В 2019 году исследователи отправились в экспедицию для поисков исчезнувших сомалийских сенги. Хуссейн Раяле из Ассоциации природы Джибути и Стивен Херитэдж из Университета Дьюка в США установили более тысячи ловушек в местах, где могут водиться слоновые прыгунчики. Ученые встретили 12 особей сомалийских сенги. Так были сделаны первые видеозаписи и фотографии ранее считавшихся исчезнувшими животных.


Хуссейн Раяле, один из участников экспедиции, признался, что неоднократно видел слоновых прыгунчиков во время работы в Джибути. Исследователь даже не подозревал, что эти животные считались исчезнувшим видом.

Фото: Steven Heritage / Duke University Lemur Center

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Исследователи обнаружили несколько особей сомалийских сенги, также известных как слоновые прыгунчики. Более 50 лет эти животные считались исчезнувшим видом....
 
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