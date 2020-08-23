Зачем всех убеждают в отравлении Навального

Источник материала: Sputnik Беларусь

Алексей Навальный попал в больницу в 80-ю годовщину убийства Льва Троцкого – какие еще нужны доказательства того, что его пытался отравить сами-знаете-кто, Сталин наших дней, человек, убивающий своих противников по всему миру, что уж там говорить о Томске? Да и приурочить ликвидацию к красивой дате, это вообще фирменный стиль КГБ – вот, например, Анну Политковскую специально убили в день рождения Путина, в качестве подарка.

Примерно так рассуждают как отечественные, так и заграничные поклонники культа "Путина – всемогущего злодея" – Навального, самого страшного противника власти и будущего президента России, отравили по приказу Кремля. Запад уже предлагает медицинскую помощь, Меркель присылает за Навальным самолет, а в Вашингтоне говорят о том, что если российские власти причастны к отравлению, то это отразится на отношениях двух стран. Клич "Отдайте Навального!" разносится в соцсетях: сторонники Алексея требуют разрешить его транспортировку в Германию – чтобы спасти ему жизнь и "не дать властям скрыть следы преступления".

Остается только один, совсем несущественный, вопрос – а было ли отравление? Пока что все идет к тому, что никаких ядов, никакого отравления не было: врачи говорят о нарушении обмена веществ, спровоцировавшем падение сахара в крови (как вариант – диабетическая кома). Причины, конечно, выяснят – но версию с отравлением надо бы отложить в сторону. Если хотя бы пытаться быть честными. Вот только зачем?

Для одних Навальный – кумир и луч света в темном царстве, для других (и для автора в том числе) – провокатор и потенциальный новый Ельцин (в борьбе с привилегиями партноменклатуры "случайно" разваливший страну). Уже десять лет Навальный в центре внимания – не только публики, но и спецслужб самых разных стран, включая, естественно, российские. Он постоянно выезжает за границу, периодически попадает в СИЗО, были уже и подозрения на отравления – чего только не было за годы "его борьбы".

Пик популярности и активности Навального давно пройден – он пришелся на 2011-2012 годы, время Болотной, несостоявшейся российской "цветной революции". Тогда Навальный претендовал на то, чтобы стать ее вождем, но власть не дрогнула, а Россия поддержала Путина, а не маскировавшихся под "друзей народа" столичных революционеров.

С тех пор Навальный сосредоточился на разоблачении коррупционеров – подлинных и мнимых – и на работе по демонизации и расчеловечиванию Владимира Путина и его соратников, на делегитимизации власти как таковой (что необходимо для сноса системы, а за ней – и страны). Все кругом воры и негодяи – но рано или поздно мы скинем эту власть и построим "прекрасную Россию".

Учитывая тесные связи Навального с Западом, многие воспринимают его просто как инструмент в руках противников России, другие же видят в нем чуть ли не агента Кремля, который якобы использует амбициозного и антисистемного политика. На самом деле у Навального есть огромная жажда власти, на пути к которой он готов играть хоть с чертом, хоть с дьяволом. Не желая понимать, что становится просто марионеткой в чужих руках.

Для Запада Навальный давно уже "противник Путина номер один" – но ему неинтересно довольствоваться таким почетным званием. Он хочет быть лидером не группы поклонников и "революционеров в эмиграции", а страны. Однако эта цель недостижима – Навальный никогда не будет ни главой государства, ни даже лидером новой революции (по причине отсутствия оной). Но он никогда в этом не признается даже самому себе, и поэтому все, что ему остается, – это повышать ставки, играть на обострение. Ближайший повод будет в следующем году – на выборах в Государственную думу. Несистемный Навальный не сможет в них участвовать, однако вполне способен внести свой вклад в дело понижения рейтинга той же "Единой России".

Но эти пиар-игры никак не приблизят "революцию", а без нее у Навального нет никаких шансов. Белорусские события показали, насколько беспомощны майданные технологии при отсутствии вождей, даже если они пытаются оседлать реально существующее в большой части общества недовольство действиями власти. "Эх, дали бы мне сейчас Беларусь, со мной бы Лукашенко не справился". Примерно так мог думать Навальный в последние дни. Но никто не даст – ни Беларусь, ни тем более Россию. Сами русские и не дадут – и те, кто руководит страной, и те, кто и составляет ее народ.

В определенном смысле переживание своей нереализованности и привело Навального в больницу. Здоровье подвело, нервы и прочее. Никто его не травил – ни власти (даже банально напоминать, что им от него мертвого куда больше проблем, чем от живого), ни даже западные друзья, которые любят приносить "сакральные жертвы". Навального перевезли в Германию – и заключение тамошних врачей подтвердит вердикт омских медиков об отсутствии отравления.

Вот только те, кто сейчас кричит о намеренном отравлении, в него, конечно же, не поверят и будут и дальше уверять всех, что это "Кремль пытался убить Навального". Ничего личного – просто пропаганда и борьба с властью требует постоянных жертв. На этот раз, правда, придется пожертвовать всего лишь правдой – но им не привыкать.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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