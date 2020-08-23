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Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

23.08.2020 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В понедельник, 24 августа, погоду в стране сделают атмосферные фронты из Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». А к середине недели скажется влияние неустойчивых воздушных масс из Западной Европы.

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
На текущей неделе характер погоды в Беларуси ожидается неустойчивый, под влиянием атмосферных фронтов с Западной Европы. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности, и в большинстве дней они будут отмечаться во многих районах республики.

Температурный фон, несмотря на это, будет несколько выше климатической нормы. В ночные часы, в основном, он будет находиться в пределах от 9 до 15 градусов тепла, днем преимущественно +18 – +25.

Ближе к выходным осадков прогнозируется несколько меньше, но температурный фон немного повысится. В дневные часы уже максимальная температура воздуха будет находиться в пределах +20 – +27, а в юго-западных районах даже до +28 – +29 градусов тепла.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Люди в материале: Александр Беганский

 
 
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Новости Беларуси. В понедельник, 24 августа, погоду в стране сделают атмосферные фронты из Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». А к середине недели...
 
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