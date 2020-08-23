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Открытие Армейских международных игр-2020 в Бресте – трансляция
23.08.2020 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Представители подразделений специального назначения, мастера точного выстрела и специалисты связи встречаются на полигоне под Брестом.
Турнир "Снайперский рубеж" включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль.
"Полярная звезда" – соревнование военнослужащих подразделений специального назначения. Программа включает прыжки на точность на управляемых парашютных системах типа "крыло" в составе группы, преодоление "тропы разведчика", огневую подготовку, тактическую медицину.
"Уверенный прием" – конкурс подразделений связи. Специалисты соревнуются в скорости приема и передачи информации, радиоориентировании, прохождении эстафеты.
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Армейские международные игры стартуют 23 августа. Беларусь в этом году принимает на своей территории три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж" и...
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