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Открытие Армейских международных игр-2020 в Бресте – трансляция

23.08.2020 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Представители подразделений специального назначения, мастера точного выстрела и специалисты связи встречаются на полигоне под Брестом.

Турнир "Снайперский рубеж" включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль.

"Полярная звезда" – соревнование военнослужащих подразделений специального назначения. Программа включает прыжки на точность на управляемых парашютных системах типа "крыло" в составе группы, преодоление "тропы разведчика", огневую подготовку, тактическую медицину.

"Уверенный прием" – конкурс подразделений связи. Специалисты соревнуются в скорости приема и передачи информации, радиоориентировании, прохождении эстафеты.

 
Теги: Брест
 
 
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Армейские международные игры стартуют 23 августа. Беларусь в этом году принимает на своей территории три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж" и...
 
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