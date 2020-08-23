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ГАИ проводит «Фильтр», в Минске замечена спецтехника

23.08.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сегодня Госавтоинспекция анонсировала проведение на дорогах Минской области мероприятия «Фильтр» в связи с увеличением транспортных потоков и в целях предупреждения ДТП. Тем временем в различных частях Минска была замечена спецтехника МВД.

Спецтехника в столице

Как сообщает наш корреспондент, спецтехника МВД была замечена сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске. Читатели присылают фотографии автобусов и спецтехники на Партизанском проспекте.

ГАИ проводит «Фильтр», в Минске замечена спецтехника

 

Акция ГАИ «Фильтр»

Стражи дорог уже были замечены на транспортных путях Минщины. Они будут уделять особое внимание соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами.

Азаренко о ситуации в Беларуси

Журналист The New York Times Бен Ротенберг пообщался с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. В числе прочего он расспросил ее об отношении к нынешней ситуации на родине. Виктория призналась, что происходящее разбивает ей сердце и говорить об этом сложно. Она выразила надежду, что насилие в Беларуси прекратится: «Я не могу говорить об этой ситуации без слез». Она заявила, что будет делать то, что считает нужным, но не привлекая к этому внимания СМИ, так как ее слова могут быть интерпретированы иначе.

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодня Госавтоинспекция анонсировала проведение на дорогах Минской области мероприятия «Фильтр» в связи с увеличением транспортных потоков и в целях...
 
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