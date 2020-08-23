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В Польше ответили про соблазн «отсечь» Гродненскую область

23.08.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава кабинета президента соседней страны Кшиштоф Щерски.

«Польша — это государство, которое последовательно отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — цитирует РАР Щерского.

По его словам, «Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы».

Александр Лукашенко 21 августа заявил про желание неназванной страны «отсечь Гродненскую область». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он днем позже.

Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что высказывания Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.

 
 
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Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава кабинета президента соседней страны Кшиштоф Щерски.
 
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