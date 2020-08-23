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Трехлетний мальчик спас тонущего в бассейне ровесника

23.08.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трехлетний мальчик спас тонущего в бассейне ровесника

Трехлетний бразильский мальчик спас своего друга-ровесника, который тонул в бассейне. Историю рассказывает Daily Mail.

Инцидент произошел в Итаперуне, городе к северу от Рио-де-Жанейро. Трехлетний мальчик вышел из дома и незаметно для родителей направился к бассейну. По записи с камеры видеонаблюдения видно, что ребенок пытался достать из воды надувное кольцо для плавания. Мальчик неожиданно упал в воду. Рядом оказался его друг Артур. Он надеялся найти кого-то из взрослых, но рядом никого не было. Тогда мальчик сам начал тянуть руки, чтобы помочь другу. Не без усилий он вытащил тонущего товарища.

О произошедшем в Facebook рассказала мама Артура. Женщина отметила, что эта история должна стать предупреждением для всех родителей, у кого дома есть бассейн. Случай привлек внимание местной полиции – трехлетнего героя наградили за спасение друга сувениром и сертификатом.

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Трехлетний бразильский мальчик спас своего друга-ровесника, который тонул в бассейне. Историю рассказывает Daily Mail. Инцидент произошел в Итаперуне, городе к северу...
 
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