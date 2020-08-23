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Белорусское радио не пустило в эфир трансляцию богослужения в Архикафедральном костеле
Источник материала: Партизан
Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили агентству
"Нас не пустили в прямой эфир в день выборов, дали в записи. В прошлое воскресенье мы были в прямом эфире. А сегодня сказали просто: не будет трансляции, и все", - рассказали в Архикафедральном костеле.
Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье.
"Самым великим политиком был Иисус. Он говорил правду. Нужно говорить правду. Против насилия. Ничего особенного не предполагалось, просто толкование Евангелия, и все", - прокомментировали в костеле тему мессы, в трансляции которой было отказано.
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Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске,...
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