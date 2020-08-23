Белорусское радио не пустило в эфир трансляцию богослужения в Архикафедральном костеле

"Нас не пустили в прямой эфир в день выборов, дали в записи. В прошлое воскресенье мы были в прямом эфире. А сегодня сказали просто: не будет трансляции, и все", - рассказали в Архикафедральном костеле.





Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье.





"Самым великим политиком был Иисус. Он говорил правду. Нужно говорить правду. Против насилия. Ничего особенного не предполагалось, просто толкование Евангелия, и все", - прокомментировали в костеле тему мессы, в трансляции которой было отказано.