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425 заявок, 11 оплат. CEO IT-компании Микита Микадо рассказал о поддержке уволившихся силовиков
Источник материала: Tut.by
Микита Микадо, сооснователь и CEO PandaDoc, который ранее
«Друзья, делюсь отчетом о проделанной работе моей замечательной команды, —
Сообщений пришла уйма — полезных (от силовиков и желающих помочь инициативе) и вредных (от проплаченных троллей и интернет мошенников). Заявок на
Сразу напишу о нашем косяке: мы думали что у всех, кто оставляет заявку, есть Telegram. Это не так, что замедлило и усложнило нашу работу. Пожалуйста, зарегистрируйте Telegram для безопасного общения с нами, как только оставили заявку. На данный момент ошибка исправлена и нам удалось связаться с 130 силовиками. Дальше — больше.
27 заявок мы проверили и одобрили на оплату. В приоритет ставим тех, кто не боится высказываться о своих взглядах публично.
Проводить оплату хоть и нелегко, но мы находим способы. 11 оплат проведено.
За десять дней благотворительную деятельность организовать сложно, но мы стараемся. Ждите более детальных отчетов о том, кому была оказана помощь, а также суммах. Постараюсь сделать все максимально прозрачно в условиях обеспечения безопасности для получателей помощи.
Постараемся экспоненциально растить победы в каждом отчете. Мы вместе, мы сила и мы победим!».
Напомним, что 12 августа коллега Микиты, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк также
Вчера, 21 августа, вышло интервью Микиты для
При этом Микита подчеркивает — не все в органах Беларуси «отмороженные», и «в любой профессии есть люди, у которых есть совесть и у которых ее нет».
— Ни в коем случае нельзя считать всех представителей профессии «милиционер» или «военный» негодяями, потому что горстка негодяев сделали то, что сделали. Так нельзя.
Также он не согласен с мнением, что фонд условно говоря, «подкупает» людей — это помощь тем, кто подвергается давлению и кого преследуют, кто решился на перемены самостоятельно.
На вопрос, сколько фонд сможет выделить денег на одного силовика, Микита пока затрудняется ответить. По его словам, сейчас у них есть Фонд солидарности BYSOL/Belarus solidarity foundation, который за шесть дней собрал 1,5 млн долларов. Деньги из него пойдут тем, кого уволили из-за забастовок либо из-за выражения личной позиции, в том числе и силовикам. «Я надеюсь, что ресурсов хватит на всех.», — подытоживает он.
При этом, отмечает Микита, если изначально идея была в том, чтобы силовики могли отучиться и перейти в IT, то теперь к инициативе стали подключаться разные люди: «У кого-то бизнес грузоперевозок — и они предлагают забирать к себе на стажировки, еще куча каких-то предпринимателей из других индустрий и ниш».
Среди прочего CEO компании упомянул, что в PandaDoc 12 августа прошел опрос сотрудников белорусского офиса, и 83% изъявили желание покинуть страну в ближайшее время.
— Люди не хотят жить в Беларуси Александра Лукашенко. Мы делали этот опросник в среду. И потом в пятницу у нас был звонок, где мы обсуждали, что делать дальше. За пару дней ситуация изменилась, и основной посыл на звонке был такой: «Давайте надеяться, что победим, всё будет хорошо и мы сможем остаться в стране», — отметил он.
Компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. А в 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 17 тысяч клиентов. Сейчас головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты, в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.
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