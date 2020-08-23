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СК о смерти Никиты Кривцова: видимых телесных повреждений нет, за участие в митингах не задерживался

23.08.2020 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером стало известно, что в районе улицы Парниковой в Минске был обнаружен повешенным 28-летний Никита Кривцов. В последний раз на связь с родными он выходил 12 августа. Сегодня Следственный комитет прокомментировал некоторые обстоятельства по факту обнаружения тела. Фамилию умершего СК не приводит, но информация ведомства позволяет утверждать, что речь идет о Кривцове.

По данным следователей, тело было обнаружено 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.

Проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

СК сообщает, что молодой человек числился пропавшим без вести с 12 августа. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Следователи отмечают, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу.

Также Следственный комитет отмечает, что ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с событиями, происходящими в стране, что не соответствует действительности: «Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации».

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером стало известно, что в районе улицы Парниковой в Минске был обнаружен повешенным 28-летний Никита Кривцов. В последний раз на связь с родными он выходил...
 
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