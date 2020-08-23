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Депутат парламента: «Как стало возможным такое насилие со стороны тех, кто призван защищать правопорядок?»

23.08.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О ситуации в стране у себя в фейсбуке высказался депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий.



Вечером 22 августа депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Воронецкий разместил у себя в фейсбуке пост, в котором заявил о необходимости дать правовую оценку по всем фактам издевательств и насилия над людьми во время и после акций протеста, а также о привлечении к ответственности виновных.

«По информации СМИ, министр внутренних дел нашей страны Юрий Караев в ходе встречи с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем заявил, что «каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания я не давал». Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок?», – спрашивает депутат.

По его мнению, получить ответ на этот вопрос нам всем нужно как можно скорее, «потому что насилие и ненависть никогда не должны больше вернуться в наш дом, на улицы городов и поселков нашей свободной, миролюбивой, суверенной и независимой Беларуси».

«Ведь мы, белорусы, не приемлем насилие, нетерпимость, хамство в любых их проявлениях. И мы не можем и не должны допустить сталкивания нас в пропасть гражданского противостояния. Именно поэтому сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом, должны оперативно дать правовую оценку произошедшему. Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам. Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности. Ведь закон у нас – один для всех. И никому не дано право его нарушать!» – пишет Воронецкий.

По его мнению, важно, чтобы информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел и принятых к ним мерам реагирования своевременно представлялась для освещения в СМИ.


«Но сегодня перед нами стоит задача не только восстановить справедливость, но и предотвратить новый виток насилия, сохранить гражданский мир и согласие, найти мирный выход из политического кризиса. И поэтому всем нам нужно также научиться терпимости и уважению к позиции и мнению друг друга. И, конечно, как никогда важно сейчас всем нам овладеть умением прощать и каяться!» – подытоживает депутат.

Валерий Воронецкий – депутат Палаты представителей шестого и седьмого созыва по Свислочскому избирательному округу Минска №94. До того, как стать парламентарием, был чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Австрии и Хорватии по совместительству, еще ранее – чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Словакии, а до этого – заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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О ситуации в стране у себя в фейсбуке высказался депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий.
 
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