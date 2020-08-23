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Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
25 августа – Аникита и Фотий. С этого времени начинались первые ранние заморозки, рассказали в программе
27 августа – Михей-Тиховей. Этот день славится своими ветрами, по их силе судят о предстоящей погоде. Если за окном тихо – осень будет ясная. А вот если Михей с бурей, сентябрь обещает быть дождливым.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Иней в этот день – к короткой осени и долгой морозной зиме. А туман – к урожаю грибов.
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Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 августа – Аникита и Фотий. С этого времени начинались первые ранние...
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