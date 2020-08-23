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Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа

23.08.2020 11:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.

25 августа – Аникита и Фотий. С этого времени начинались первые ранние заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину заметили, если день дождливый, бабье лето будет коротким.

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа

27 августа – Михей-Тиховей. Этот день славится своими ветрами, по их силе судят о предстоящей погоде. Если за окном тихо – осень будет ясная. А вот если Михей с бурей, сентябрь обещает быть дождливым.

Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Иней в этот день – к короткой осени и долгой морозной зиме. А туман – к урожаю грибов.

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Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 августа – Аникита и Фотий. С этого времени начинались первые ранние...
 
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