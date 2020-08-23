ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Наша индустрия не может процветать там, где подавляется свобода": разработчики игр обратились к белорусским властям

23.08.2020 12:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) написала открытое письмо Александру Лукашенко и в ПВТ, сообщает TUT.by со ссылкой на сайт ассоциации.

"Наша индустрия не может процветать там, где подавляется свобода": разработчики игр обратились к белорусским властям
Разработчики заявляют протест насилию, жестокости, нарушением прав человека и выступают за то, чтобы остановить агрессию, расследовать все случаи пыток, гарантировать доступ в интернет:

— Мы поддерживаем свободу выражения и информации, которые необходимы для развития игровой индустрии в Республике Беларусь. Если эти условия не будут выполнены, то мы будем вынуждены рекомендовать нашим партнерам, через все доступные нам средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь.

Мы организуем помощь всем белорусским компаниям с переездом в другие страны по их выбору. Мы будем рекомендовать всем другим разработчикам и иным IT компаниям избегать инвестиций и сделок с Республикой Беларусь.  Игры разрабатываются в сочетании творчества и технологий. Они не могут разрабатываться и наша индустрия не может процветать там, где подавляется Свобода».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) написала открытое письмо Александру Лукашенко и в ПВТ, сообщает TUT.by со ссылкой на сайт ассоциации.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Единственный рецепт для победившего большинства». Важный пост от юриста штаба Бабарико – Максима Знака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика