«Единственный рецепт для победившего большинства». Важный пост от юриста штаба Бабарико – Максима Знака

Источник материала: KYKY



После двух недель нескончаемых протестов и мирных акций многие беларусы оказались в растерянности и сейчас задаются вопросом: «А что дальше?» Юрист штаба Бабарико Максим Знак, который недавно побывал в СК, написал отличный пост. Вам стоит его прочитать.

«Делай, что должно – каждый день, не останавливаясь. Это единственный рецепт для победившего большинства.

Хотелось бы сказать пару слов для депутатов и госслужащих. У вас болит, как и у всех нас. Вы уже перешли от мыслей в голове и рассказов ночью в баре другу или жене в спальне, к открытым записям в соцсетях. Но этого мало, слишком мало, с учетом вашей позиции. Вы не можете просто возмущаться или высказывать озабоченность. Права государственных служащих и депутатов являются их обязанностью, если реализация этих прав осуществляется в интересах общества. Рассмотрим, на примере депутата.

Что могут сделать депутаты? Вместе - почти всё. По одиночке – защитить своё честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности и справедливости.

Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 г. № 196-З «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», депутаты Палаты представителей принимают меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, населения соответствующей административно-территориальной единицы: рассматривают поступившие от них обращения, способствуют в пределах своих полномочий надлежащему решению содержащихся в них вопросов; изучают общественное мнение и, при необходимости, вносят предложения в соответствующие государственные органы. Депутаты могут использовать все возможные способы реагирования, доступные депутату, направлять обязательные для ответа запросы, вопросы, обращения, инициировать созыв сессий Парламента, инициировать создание депутатских групп, реализовывать право законодательной инициативы, вносить инициативные обращения и т.д. Действуйте, покажите, что вы действуете своим избирателям. Потому что уже оставлены без ответов сотни обращений, направленных перед выборами, и избиратели обязательно скоро начнут процедуру отзыва своих представителей.

Что делать государственным служащим, если у них болит? Как минимум, публично открыто и честно заявить о своей позиции. Страшно, но нужно.

Потому что уволить могут только нескольких (и не за выражение позиции) и каждому наверняка помогут беларусы. При массовом заявлении позиции станет окончательно понятно, что государство – это мы.

Что делать учителям? До нового учебного года раскрыться, если их что-то гложет - рассказать правду, как они учат своих учеников.

Что делать всем? Делать, что должно.

На каждом рабочем месте каждый служащий знает, что он может делать. Заявить об известных фактах нарушения законодательства (фальсификации, насилия – лучше сказать сейчас)?Возбудить уголовные дела (или попросить их возбудить – все документы останутся в материалах, даже если «сверху» делу не дадут ход)? Направлять запросы и требования? Собрать подписи коллег и направить обращение? Поговорить с руководством и направить официальное письмо? Организовать колонну на мирной акции? Делайте, что должно, потому что остаётся немного времени для того, чтобы заявить свою гражданскую позицию во время, когда это выглядит достойным и честным поступком».