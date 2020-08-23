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Колонна демонстрантов направилась от МЗКТ в центр Минска

23.08.2020 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Колонна сторонников перемен примерно из 50 человек, в числе которых работники Минского завода колесных тягачей и Минского моторного завода направилась от МЗКТ в сторону центра столицы.

Колонна демонстрантов направилась от МЗКТ в центр Минска

Они идут с флагами своих предприятий, стилизованным под бело-красно-белый флаг и бело-красно-белыми флагами, плакатами «Совесть не продают», «МЗКТ за честные выборы!».

Участники шествия намерены пройти по Партизанскому проспекту, чтобы соединиться с колоннами работников других заводов, а затем проследовать на площадь Независимости, где сегодня планируется очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей.

Колонна демонстрантов направилась от МЗКТ в центр Минска

Одновременно, независимо от работников МЗКТ, по другой стороне Партизанского проспекта (от станции метро Могилевская) идет группа из 15 человек с бело-красно-белыми флагами.

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