Санкции США против Ирана: почему тема вновь на повестке дня

Источник материала: Sputnik Беларусь

Госсекретарь Майк Помпео лично посетит штаб-квартиру ООН, чтобы уведомить членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана.

Также глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов дал интервью телеканалу Fox News, подробно изложив дальнейшее развитие событий, каким его видит американское руководство.

По словам Помпео, "все санкции будут восстановлены", а "мир станет безопаснее", поскольку "у иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке". Если же другие страны (в первую очередь именно Россия и Китай) откажутся соблюдать возобновляемый Штатами режим ограничений, то их самих ждут рестрикции. Руководитель Госдепартамента заявил, что США "уже делали это, <...> когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН".

Очередное резкое оживление иранской темы связано с приближением важной даты – 18 октября 2020 года.

Именно в этот день истекает срок действия одного из важнейших пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, чаще называемого просто "ядерной сделкой") – оружейного эмбарго. До 18 октября поставки в Иран военной техники носят разрешительный характер и требуют специального одобрения ООН по каждому случаю.

США вышли из СВПД еще в 2018-м, однако приближающееся окончание действия оружейного эмбарго заставило их вновь активизировать работу с остальными его участниками – уж слишком важна для американцев данная тема.

Именно в этом вопросе они неделю назад потерпели крайне болезненный провал. Вашингтон попытался – безуспешно – провести через Совбез ООН резолюцию о продлении эмбарго.

Дело даже не в том, что Россия и Китай воспользовались правом вето. Штаты заранее были готовы к такому исходу. Куда неприятнее для них то, что их в принципе поддержала только одна страна – Доминиканская Республика. Все остальные члены Совбеза – как постоянные, так и временные – предпочли воздержаться. Вряд ли можно представить более унизительный для Вашингтона результат, свидетельствующий о том, что они своей антииранской одержимостью утомили всех, включая самых близких союзников.

Но, разумеется, это никак не повлияло на занимаемую ими позицию.

Сначала Дональд Трамп отверг идею Владимира Путина провести на высшем уровне онлайн-саммит по Ирану. В то время как российский президент выдвинул предложение о саммите, чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана, грозящей перерасти в полномасштабный конфликт, американская сторона заявила, что Совбез ООН – "лучшее место для дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго", и вообще возмутилась, что Москва "неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания" для обсуждения этого вопроса.

И вот новый шаг в исполнении Майка Помпео, дающий понять, что Вашингтон не намерен ни на йоту отступать и готов принимать меры, чтобы добиться поставленной цели.

Стоит отдать должное последовательности и упорству американских властей, которые игнорируют любые препятствия, продолжая двигаться в намеченном направлении. Беда в том, что двигаются они теперь, в основном оставаясь на месте. Закономерно встает вопрос о соотношении прилагаемых ими усилий и получаемых результатов – и в целом эффективности подобного подхода.

Много лет американская внешняя политика руководствовалась принципом "давить, пока не сломаются" просто потому, что он действительно работал. И настолько хорошо, что зачастую хватало одной угрозы применения силы.

Проблема в том, что уже достаточно давно эффективность такого подхода стала настолько сомнительной, а перечень американских внешнеполитических неудач столь обширен, что обещания покарать всех непослушных и принудить их к желаемому поведению вызывают все чаще не опасения, а снисходительную иронию, равнодушие и уверенность в отсутствии у Соединенных Штатов возможностей, которые бы позволили им добиться своего.

Невозможно напугать санкциями уже находящихся под ними Россию и Китай. К тому же на другой чаше весов – Иран с острой нуждой в обновлении вооружений и готовностью платить за это. Каковы шансы у американцев добиться своего со "страной-изгоем", если они даже с собственным союзником в лице Турции, купившей российские С-400, не справились?

Да и воздержавшиеся при голосовании в ООН западные страны, включая ближайшую союзницу США Великобританию, судя по всему, также весьма не прочь получить кусок внушительного иранского оружейного рынка. Настолько не прочь, что недовольство и угрозы заокеанского партнера не кажутся им убедительными причинами менять свою позицию.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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