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Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

23.08.2020 13:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Блюдо, достойное мишленовской звезды. Королевский устричный гриб давно прописался в лучших ресторанах мировой гастрономии, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

По виду он напоминает обычную вешенку. Но разница во вкусе огромная. За этим ингредиентом гоняются повара и гурмэ. А продавцы просят за него немалые деньги.

Королевское блюдо на белорусском столе. Как вырастить экзотический продукт на подоконнике без особых усилий? Советы эксперта.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Королевский устричный гриб, выращенный на кофейном жмыхе, в настоящее время один из самых трендовых грибов во всем мире, в очередь за которым выстраиваются самые именитые и дорогие рестораны с уровнем Мишлен.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Сегодня мы расскажем, как его легко вырастить в домашних условиях. Для этого нам понадобится мицелий, кофейный жмых и любая емкость из пищевого пластика, которая не пропускает солнечный свет.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Перед началом работы обязательно обеззаразьте руки и емкость. Это важно сделать, чтобы в субстрат не попали анаэробные бактерии и споры плесени.

Мицелий смешиваем со свежезаваренным кофе (обязательно остывшим). Получившуюся смесь высыпаем в емкость.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Емкость должна быть непрозрачной, из пищевого пластика, с четырьмя отверстиями сбоку и сверху крышки. Диаметр отверстий – примерно 1,5 см, на расстоянии также около 1,5 см. Плотно закрываем и оставляем эту емкость на 2-3 дня, пока мицелий не разрастется.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Дальше бумажным медицинским пластырем заклеиваем отверстия, чтобы в емкость не попадал воздух и вся влага удерживалась внутри.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Оставляем емкость на 2-3 дня, пока мицелий полностью не захватит кофейный жмых. Проделываем эту процедуру каждое утро, пока кофе полностью не заполнит банку.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Если вы все сделали правильно и у вас начинает появляться пушок, то уже через 7-8 недель вы получите свой первый урожай грибов.

Люди в материале: Андрей Пташник

 
 
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Новости Беларуси. Блюдо, достойное мишленовской звезды. Королевский устричный гриб давно прописался в лучших ресторанах мировой гастрономии, рассказали в...
 
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