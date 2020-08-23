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Тихановская об "угрозе НАТО": Лукашенко просто запугивает белорусов

23.08.2020 13:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что Александр Лукашенко о заявил об угрозе НАТО и приведении армии Беларуси в «полную боевую готовность», чтобы запугать людей.

«К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит», - сказала она.

По ее мнению, военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать.

«Это будет преступлением со стороны армии, если будет выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают», - добавила Тихановская.

В НАТО опровергли заявления Александра Лукашенко о перемещении войск альянса в направлении белорусских границ - в тот же день, после выступления Лукашенко на митинге..

«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», - заявил Лукашенко в Гродно в субботу.

В данной связи он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Лукашенко утверждает, что «к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16».

В субботу президент  приказал также жестко разобраться с «провокаторами» и закрыть бастующие заводы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что Александр Лукашенко о заявил об угрозе НАТО и приведении армии Беларуси в «полную боевую...
 
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