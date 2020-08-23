СК заверяет, что гибель Никиты Кривцова не связана с протестами

Тело 28-летнего активиста нашли 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске.

По предварительным данным Следственного комитета, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, уточнили в пресс-службе ведомства.