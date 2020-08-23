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СК заверяет, что гибель Никиты Кривцова не связана с протестами
Источник материала: Навiны
Тело 28-летнего активиста нашли 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске.
По предварительным данным Следственного комитета, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, уточнили в пресс-службе ведомства.
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Тело 28-летнего активиста нашли 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске.
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