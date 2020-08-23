«Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным белорусам». Форвард «Ислочи» - о ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Ислочи» в интервью «Прессболу» прокомментировал празднование своих голов, а также высказался на тему ситуации, происходящей в стране.

— Расскажите про свое празднование взятий ворот «Шахтера». Две поднятые вверх руки со знаком «виктория» и сжатым кулаком — проявление солидарности с белорусским народом?

— В этих жестах совсем нет политики, как многие их трактовали для себя. В них мой крик души, огонь, который бушует в моей груди уже больше недели. Мой посыл направлен тем людям, которые пострадали в результате насилия, которые проявляют сейчас солидарность в борьбе с насилием.

Кадры, которые я увидел на прошлой неделе, повергли меня в шок и ужас. Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным белорусам. У меня пропал аппетит, я перестал улыбаться, перестал спокойно спать и не мог ни о чем другом думать. Тренироваться для меня казалось таким пустяковым, ничего не значащим делом. И моя реакция после гола — это взрыв вулкана, который был у меня внутри.

— Как смотрите на ту ситуацию, которая происходит в Беларуси?

— Вообще, я не хочу разделять белорусов по их политическим взглядам. Мне больно смотреть, что сейчас происходит в стране. Мне хотелось бы, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. Не хочу, чтобы это повторилось снова. Я за мир в нашей любимой Беларуси!

— Вы могли когда-нибудь представить, что все это возможно в Беларуси?

— Никогда. Мне всегда хотелось, чтобы во всем мире больше узнавали о Беларуси. Что есть такая замечательная страна, что в ней такие замечательные люди.

Всегда привожу в пример Сашу Глеба, который говорил: «Да из-за меня эти футболисты хоть узнали, где Беларусь находится». Я вот за это.

А то, что сейчас происходит… Я не хочу такой славы. Даже в кошмарном сне не мог представить, что белорусы могут так обходиться с белорусами.

Напомним, что жест Януша вчера в Городее повторил нападающий «Руха» Олег Никифоренко , забивший гол местному клубу.