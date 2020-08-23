Хороший человек, очень любил дочь. Что друзья говорят о погибшем Никите Кривцове

Хороший отец, друг и просто человек





Одна из знакомых Никиты Кривцова, с которой удалось поговорить корреспондентам «Белсата», очень тепло отзывается о нем:





«Все что хочу сказать, то это то, что он был хорошим отцом, другом и просто человеком».





Другой знакомый Никиты, Максим, говорит, что тот был великолепным семьянином. Они познакомились на футболе, на игре Беларусь – Украина. Вдруг стали хорошими друзьями.





«Никита очень сильно любил свою дочь. При встрече, всегда первым вопросом было: «Как сын, семья?». Врагов у него точно не было. Насчет того, планировал ли он участвовать в акциях протеста… То отвечал, что теперь у него есть семья и он боялся их потерять. Был очень добрый и открытый парень. Всегда придет на помощь. Первый, кто предложил помощь, когда у меня украли деньги с карточки», – говорит Максим.





Александр, друг детства и одноклассник Никиты говорит, что любовь к футболу у него была с детства.





«Еще в школьные годы ходили на футбол, поддерживали любимую команду, за которую болели вместе. Редко встречались, но периодически созванивались. В прошлом году мы виделись, и он подарил моему сыну футбольный шарф. Это был очень хороший человек», – вспоминает он погибшего.





Обстоятельства смерти ему неизвестны.





«Как было на самом деле, пока никто не знает. Кроме тех, кто это сделал», –подчеркивает мужчина.





«Никита был веселым, добрым. Всегда мог поддержать. За все время нашей дружбы мы никогда не ссорились. Всегда помню его с улыбкой на лице», – таким его запомнила подруга с детства Людмила.





Смерть не носит криминальный характер





Следственный комитет прокомментировал смерть Никиты Кривцова в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ».





«Указанный молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа текущего года. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу», — говорится в официальном заявлении.





То, что Никита с женой планировали развестись, подтверждает друг погибшего Александр. Но сию с суицидом он точно не верит.





Смерть Никиты Кривцова. Что известно?





Мужчину нашли в 1,7 км от его дома. В последний раз его номер телефона был зафиксирован в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии в Минске, что недалеко от того места, где 22 августа нашли тело Никиты Кривцова, сообщила жена погибшего.





Он считался пропавшим с 12 августа. Только через 10 дней его жене позвонили и сообщили, что мужчину нашли повешенным.





Она не знала, принимал ли ее муж участие в митингах. Но сегодня, 23 августа, в сети появилось видео, где Никита Кривцов с национальным флагом стоит глаза в глаза с милицией на послевыборном протесте в Молодечно. Это доказывает, что он принимал участие в протестах.











