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«Требуется дополнительная производственная сила». Некоторые из «протестующих» заводов ищут работников
Источник материала: Tut.by
Некоторым крупным предприятиям, входящим в систему Минпрома, требуется дополнительная производственная сила. Среди них — «Горизонт», «Атлант», Минский электротехнический завод имени Козлова. Об этом
Так, унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», входящее в состав холдинга «Горизонт», попросило Минпром направить ему в рамках корпоративной солидарности до 150 человек, не занятых в производственных процессах на своих предприятиях. На заводе обещают провести экспресс-обучение работников, бесплатную спецодежду и горячее питание. Зарплата сдельная, от 900 рублей.
На завод «Атлант» требуется около 200 слесарей-сборщиков бытовой техники (с сентября потребность в работниках возрастет). Минскому электротехническому заводу имени Козлова нужны машинисты мостового крана, операторы окрасочно-сушильных линий и агрегатов, фрезеровщики, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах.
Нехватка рабочих рук наблюдается и в регионах. В Могилеве на ОАО «Ольса» ищут штамповщиков и швей, среднюю зарплату обещают достойную. А на ОАО «Гомсельмаш» требуются рабочие, токари, операторы лазерных установок и так далее.
Параллельно с этим на многих крупных предприятиях
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«Требуется дополнительная производственная сила». Некоторые из «протестующих» заводов ищут работников
Об этом сообщает Министерство промышленности.
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