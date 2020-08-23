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«Требуется дополнительная производственная сила». Некоторые из «протестующих» заводов ищут работников

23.08.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторым крупным предприятиям, входящим в систему Минпрома, требуется дополнительная производственная сила. Среди них — «Горизонт», «Атлант», Минский электротехнический завод имени Козлова. Об этом сообщает Министерство промышленности. Параллельно с этим на крупных предприятиях страны продолжаются забастовки и акции солидарности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», входящее в состав холдинга «Горизонт», попросило Минпром направить ему в рамках корпоративной солидарности до 150 человек, не занятых в производственных процессах на своих предприятиях. На заводе обещают провести экспресс-обучение работников, бесплатную спецодежду и горячее питание. Зарплата сдельная, от 900 рублей.

На завод «Атлант» требуется около 200 слесарей-сборщиков бытовой техники (с сентября потребность в работниках возрастет). Минскому электротехническому заводу имени Козлова нужны машинисты мостового крана, операторы окрасочно-сушильных линий и агрегатов, фрезеровщики, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах.

Нехватка рабочих рук наблюдается и в регионах. В Могилеве на ОАО «Ольса» ищут штамповщиков и швей, среднюю зарплату обещают достойную. А на ОАО «Гомсельмаш» требуются рабочие, токари, операторы лазерных установок и так далее.

Параллельно с этим на многих крупных предприятиях продолжаются забастовки и акции солидарности, в том числе и на тех, куда сейчас требуется дополнительная рабочая сила. Например, против происходящего в стране выступали работники Минского электротехнического завода, в итоге на предприятии выпустили приказ, который запрещает работникам участвовать в митингах, забастовках, собраниях без соблюдения трудового законодательства на территории МЭТЗ. На акции солидарности выходили и работники «Атланта».

 
Теги: Могилев
 
 
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