МВД: Проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность

Источник материала: ОНТ

В связи с проведением в стране ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняло необходимые меры по обеспечению общественной безопасности и поддержанию порядка. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан.

В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек.

Численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. При этом на площади Независимости в столице в течение дня группы граждан собирались трижды.

По данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан.

Так, в Минске на площади Независимости было разобрано ограждение возле памятника Ленину и организовано несанкционированное мероприятие.

За истекшие сутки действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, при проведении общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано.

Сегодня также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие.

МВД напоминает, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность. Правоохранители просят граждан проявить благоразумие, не поддаваться на призывы к нарушениям буквы Закона.

Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Владимирович Кубраков обратился к жителям и гостям столицы:



Фото: МВД

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