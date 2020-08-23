Министр обороны: в случае нарушения порядка и спокойствия – будете иметь дело не с милицией, а с армией

Источник материала: ОНТ

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обратился к гражданам страны. По его словам, армия берется защищать порядок и безопасность в непростые для Беларуси времена.

Виктор Хренин предупредил: белорусская армия не позволит нарушать порядок и спокойствие.

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