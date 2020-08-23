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Видеофакт. Многотысячная колонна идет по улице Ленина в центр Минска
Источник материала: Навiны
Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей.
На самой площади Независимости уже собрались тысячи минчан.
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Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и...
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