Видеофакт. Многотысячная колонна идет по улице Ленина в центр Минска

Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей.

Мирные протесты. Минск, 23 августа Минск стекается к площади Независимости. Многотысячная колонна идет к центру по улице Ленина Опубликовано Naviny.by - Белорусские новости Воскресенье, 23 августа 2020 г.

На самой площади Независимости уже собрались тысячи минчан.

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