ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт. Многотысячная колонна идет по улице Ленина в центр Минска

23.08.2020 14:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и силовых действий властей.

Мирные протесты. Минск, 23 августа

Минск стекается к площади Независимости. Многотысячная колонна идет к центру по улице Ленина

Опубликовано Naviny.by - Белорусские новости Воскресенье, 23 августа 2020 г.

На самой площади Независимости уже собрались тысячи минчан.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из нескольких колонн противников Лукашенко двигается по улице Ленина к площади Независимости, где проходит очередная акция против фальсификации выборов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минобороны Хренин шатаясь пригрозил разгонять протестующих армией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика