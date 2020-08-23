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МВД: прислушайтесь к своему разуму, не поддавайтесь на провокации

23.08.2020 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 августа зафиксировано 75 фактов сбора граждан. В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие более 30 тысяч человек. Тем временем численность участников 67 протестных акций, которые прошли в разных населенных пунктах страны, не превысила 6 100 человек. При этом на площади Независимости в Минске в течение дня группы граждан собирались трижды. За прошедшие сутки органами внутренних дел зафиксировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. За совершение административных правонарушений накануне задержаны 26 граждан.

23 августа также готовятся разного рода акции. Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять в них участие. В связи с чем к минчанам и гостям города обратился глава столичной милиции.

МВД: прислушайтесь к своему разуму, не поддавайтесь на провокации

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Уважаемые жители и гости нашей столицы, в течение двух недель на территории Минска проходят несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых повреждается городская инфраструктура, объекты коммунальной собственности, в том числе и путем поджогов, а также имущество граждан. В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна – расшатать ситуацию и внести разлад в обществе. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекают для участия в незаконных массовых мероприятиях со всеми вытекающими последствиями. Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях.

Будьте благоразумны и сдержаны, остановите от необдуманных поступков и своих детей. Юношеский максимализм и бунтарское поведение в данном случае не уместны и опасны. Я призываю вас прислушаться к своему разуму, не поддаваться на провокации, воздействие информационных технологий и руководствоваться здравым смыслом.

Люди в материале: Иван Кубраков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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