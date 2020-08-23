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Глава Минобороны Хренин шатаясь пригрозил разгонять протестующих армией

23.08.2020 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресс-служба Минобороны распространила обращение Виктора Хренина к противникам Лукашенко.

«В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!

МЫ НЕ МОЖЕМ СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ, КАК ПОД ФЛАГАМИ, ПОД КОТОРЫМИ ФАШИСТЫ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА БЕЛОРУСОВ, РУССКИХ, ЕВРЕЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ — СЕГОДНЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ АКЦИИ В ЭТИХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТАХ. МЫ ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ!

ПОЭТОМУ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МЫ БЕРЕМ ИХ ПОД НАШУ ОХРАНУ И ЗАЩИТУ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ В ЭТИХ МЕСТАХ — ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ДЕЛО УЖЕ НЕ С МИЛИЦИЕЙ, А С АРМИЕЙ», — сообщается в телеграм-канале Минобороны.

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Пресс-служба Минобороны распространила обращение Виктора Хренина к противникам Лукашенко.
 
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