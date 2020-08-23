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Пятнадцатый день протестов. Прямой эфир
Источник материала: Партизан
По Минску вновь текут реки людей с бело-красно-белыми флагами. И на 15-й день после выборов протесты не останавливаются. Несмотря на то, что сегодня в Минске погода не располагает к массовым акциям: время от времени идет дождь.
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По Минску вновь текут реки людей с бело-красно-белыми флагами. И на 15-й день после выборов протесты не останавливаются. Несмотря на то, что сегодня в Минске погода не...
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