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Пятнадцатый день протестов. Прямой эфир

23.08.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По Минску вновь текут реки людей с бело-красно-белыми флагами. И на 15-й день после выборов протесты не останавливаются. Несмотря на то, что сегодня в Минске погода не располагает к массовым акциям: время от времени идет дождь.

Пятнадцатый день протестов. Прямой эфир
 
Теги: Минск
 
 
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По Минску вновь текут реки людей с бело-красно-белыми флагами. И на 15-й день после выборов протесты не останавливаются. Несмотря на то, что сегодня в Минске погода не...
 
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