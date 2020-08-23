В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, возможны жертвы

Источник материала: ОНТ

В западной части Кабула (Афганистан) прогремел взрыв, возможны жертвы. Об этом информирует агентство «Синьхуа».

После взрыва были слышны выстрелы. Вскоре район оцепила полиция.

Полиция Кабула подтвердила информацию о взрыве. Правоохранители пообещали сообщить подробности журналистам после проверки.

Ответственность за инцидент пока что не взяла на себя ни одна группировка.

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

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