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В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, возможны жертвы

23.08.2020 14:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, возможны жертвы

В западной части Кабула (Афганистан) прогремел взрыв, возможны жертвы. Об этом информирует агентство «Синьхуа».

После взрыва были слышны выстрелы. Вскоре район оцепила полиция.

Полиция Кабула подтвердила информацию о взрыве. Правоохранители пообещали сообщить подробности журналистам после проверки.

Ответственность за инцидент пока что не взяла на себя ни одна группировка.

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

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В западной части Кабула (Афганистан) прогремел взрыв, возможны жертвы. Об этом информирует агентство «Синьхуа». После взрыва были слышны выстрелы. Вскоре район...
 
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