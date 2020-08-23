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В центр Минска двигаются несколько колонн демонстрантов
Источник материала: Навiны
Несколько колонн демонстрантов двигаются в настоящее время в центр Минска, где сторонники перемен намереваются провести сегодня очередную акцию против фальсификации выборов и силовых действий властей.
В колонне, которая около полудня
От проходной Минского тракторного завода около 13 часов на площадь Независимости направилась еще одна колонна демонстрантов — сейчас в ней около 200 человек, в том числе работники МТЗ и шахтеры из Солигорска.
Также в центр столицы двигаются еще минимум две колонны. Их участники собирались возле станций метро «Могилевская» и «Восток».
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Несколько колонн демонстрантов двигаются в настоящее время в центр Минска, где сторонники перемен намереваются провести сегодня очередную акцию против...
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