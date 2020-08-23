В центр Минска двигаются несколько колонн демонстрантов

Несколько колонн демонстрантов двигаются в настоящее время в центр Минска, где сторонники перемен намереваются провести сегодня очередную акцию против фальсификации выборов и силовых действий властей.





В колонне, которая около полудня направилась в центр Минска от проходной Минского завода колесных тягачей, в настоящее время около 400 демонстрантов. Среди них также работники МЗКТ и Минского моторного завода. По пути к ним присоединяются новые участники.

















От проходной Минского тракторного завода около 13 часов на площадь Независимости направилась еще одна колонна демонстрантов — сейчас в ней около 200 человек, в том числе работники МТЗ и шахтеры из Солигорска.

Также в центр столицы двигаются еще минимум две колонны. Их участники собирались возле станций метро «Могилевская» и «Восток».