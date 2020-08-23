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Виктор Хренин: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министр обороны заявил о недопустимости осквернения святых для белорусов мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!
Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией.
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Виктор Хренин: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией
Новости Беларуси. Министр обороны заявил о недопустимости осквернения святых для белорусов мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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