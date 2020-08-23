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Зась: Минск не направлял запрос в ОДКБ об оказании помощи
23.08.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг - Sputnik. Беларусь не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с внутриполитической обстановкой в стране, заявил генсек организации Станислав Зась журналистам на полях
После 9 августа, когда состоялись
"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Беларуси запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - цитируют Зася российские СМИ.
Он пояснил, что при поступлении соответствующего запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса государства.
До назначения на пост генсека ОДКБ Зась был государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.
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Генсек организации заявил, что любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства.
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