Зась: Минск не направлял запрос в ОДКБ об оказании помощи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Беларусь не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с внутриполитической обстановкой в стране, заявил генсек организации Станислав Зась журналистам на полях форума "Армия-2020" , который открылся в воскресенье в подмосковной Кубинке.

После 9 августа, когда состоялись президентские выборы , в Минске и ряде городов страны начали проходить массовые протестные акции , создан оппозиционный Координационный совет. Президент Беларуси Александр Лукашенко завил о том, что не исключает обращения к странам ОДКБ, но потом отметил что Беларусь "сама стравится с ситуацией".

"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Беларуси запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - цитируют Зася российские СМИ.

Он пояснил, что при поступлении соответствующего запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса государства.

До назначения на пост генсека ОДКБ Зась был государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Читайте также: