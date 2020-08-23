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Зась: Минск не направлял запрос в ОДКБ об оказании помощи

23.08.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Беларусь не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с внутриполитической обстановкой в стране, заявил генсек организации Станислав Зась журналистам на полях форума "Армия-2020", который открылся в воскресенье в подмосковной Кубинке.

© Sputnik
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После 9 августа, когда состоялись президентские выборы, в Минске и ряде городов страны начали проходить массовые протестные акции, создан оппозиционный Координационный совет. Президент Беларуси Александр Лукашенко завил о том, что не исключает обращения к странам ОДКБ, но потом отметил что Беларусь "сама стравится с ситуацией".

"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Беларуси запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - цитируют Зася российские СМИ.

Он пояснил, что при поступлении соответствующего запроса о помощи будет задействован механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса государства.

До назначения на пост генсека ОДКБ Зась был государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Генсек организации заявил, что любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства.
 
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