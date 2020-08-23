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Фотофакт. Вокруг стелы «Минск — город-герой» растянули колючую проволоку

23.08.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Территорию, где 16 августа прошла самая массовая в истории страны акция оппозиции, огородили проволокой.

Фотофакт. Вокруг стелы «Минск — город-герой» растянули колючую проволоку
Источник: t.me/UsyLukashenko

Сегодня, 23 августа, противники Лукашенко собираются не на стеле, а на площади Независимости.

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что военные не допустят осквернения «священных мест» «фашистскими» флагами. «Мы берем их под нашу охрану и защиту», — уточнил он. Видимо, стела, одно из таких мест.

 
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Территорию, где 16 августа прошла самая массовая в истории страны акция оппозиции, огородили проволокой.
 
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