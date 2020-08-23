|
Фотофакт. Вокруг стелы «Минск — город-герой» растянули колючую проволоку
Источник материала: Навiны
Территорию, где 16 августа прошла самая массовая в истории страны акция оппозиции, огородили проволокой.
Сегодня, 23 августа, противники Лукашенко
Министр обороны Виктор Хренин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Территорию, где 16 августа прошла самая массовая в истории страны акция оппозиции, огородили проволокой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)