Полицейские в США застрелили афроамериканца после неудавшейся попытки задержания

Источник материала: ОНТ

В штате Луизиана (США) полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания. Правозащитники назвали инцидент очередным примером полицейского насилия, информирует РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Стрельба произошла в Лафайете, очевидцы засняли произошедшее на видео. Американский союз защиты гражданских свобод описал инцидент как «ужасный пример полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу».

Уточняется, что вечером 21 августа правоохранители приехали по вызову к магазину из-за угрожавшего ножом мужчины. При задержании подозреваемый попытался сбежать. Применение электрошокеров оказалось неэффективными. Мужчина с ножом попытался войти в другой магазин, и стражи порядка открыли огонь. Погибшим оказался Трейфорд Пеллерин, ему был 31 год.

В соцсетях разошлось видео с места стрельбы. На ролике не менее шести полицейских окружили молодого человека и с близкого расстояния выстрелили около 10 раз.

Начато расследование.

Фото: Fotolia / EugeneF

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